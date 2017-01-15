"الزراعة": الانتهاء من موافقات إقامة مشروعات الإنتاج الداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار كافة الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء بإجمالي مساحات تزيد على 19 ألف فدان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018.

وأضاف أنه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار إليها بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة.

وأوضح وزير الزراعة أن الهدف من التخطيط تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي من خلال إقامة مشروعات إنتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع إنتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع إمكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غير جاذبة للطيور وغير شرهة للمياه.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن محافظة قنا تتبعها أربعة مواقع، هي المراشدة، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويشغل المشروع مساحة 5560 فدانا بالإضافة إلى مساحة 1282 فدانا تستغل كبعد وقائي، وموقع آخر بالمراشدة، بمساحة 8421 فدانا ينقسم إلى جزأين: الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن، والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة و موافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع.

وتم بناء على ذلك الاتفاق المبدئي بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدانا بالإضافة إلى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدانا وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها.

وأوضح أن مشروع شركة قنا للدواجن يشتمل على مزارع أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ، محطة بيوجاز، زراعة نبات الجوجوبا، أما الجزء الباقي من الموقع ويقع على مساحة 3146 فدانا، بالإضافة إلى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدانا فقد تم تخطيطه كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف.

وقال إن الموقع الثالث بمنطقة غرب قوص، بمساحة 25 فدانا، ويتم استغلاله في إقامة محطة بدارى تسمين، والرابع بمنطقة غرب قنا ، بمساحة 26.5 فدان، ويتم استغلاله في إقامة محطة بدارى تسمين.

وتابع الصياد أن محافظة الوادى الجديد، يتبعها موقعان، الأول بواحة باريس، بمساحة 981 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 786 فدانا بالإضافة إلى مساحة 165 فدانا بعد وقائي، والثاني أيضا بواحة باريس، بمساحة 1847 فدانا تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 1460 فدانا بالإضافة إلى مساحة 357 فدانا بعدا وقائيا.

وأضاف أن هناك موقعا آخر بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بمساحة 96.7 فدان، وتم التخطيط المبدئي للموقع ليشتمل على محطة إنتاج بدارى تسمين، لافتا إلى أنه يتبع محافظة الأقصر موقعان، الأول في أرمنت، بمساحة 499 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات إنتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف، والثاني في إسنا، بمساحة 624 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات إنتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف.



