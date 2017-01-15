اختتام المشروع الإقليمي لتطوير التجمعات في الصناعات بجنوب المتوسط

اختتم المشروع الإقليمي "تطوير التجمعات في الصناعات الثقافية والإبداعية في دول جنوب المتوسط" -المعروف باسم "الإبداع في منطقة المتوسط"- أعماله اليوم الاثنين، والذي أقيم في سبع دول هي: مصر والجزائر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، خلال الفترة من 2014 إلى 2019، بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 6.1 مليون يورو، و710 آلاف يورو من منظمة التعاون الإيطالية، بإجمالي 6.8 مليون يورو.







وقالت مارلين بكالي مدير مشروع "الإبداع في منطقه المتوسط" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" -في كلمتها خلال المؤتمر الختامي للمشروع- إن مبادرة "الإبداع في منطقة المتوسط" -التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمساهمة من منظمة التعاون الإيطالي وبدعم من منظمة الاتحاد من أجل المتوسط وبإشراف وتنفيذ منظمة "اليونيدو"- تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأعمال الحرة في الصناعات الثقافية والإبداعية بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.





وأضافت أن المشروع يهدف إلى إظهار القدرات الإبداعية في المنطقة ووضع المشروعات الإبداعية في مركز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص للعمل في 13 تجمعا من التجمعات الإبداعية في منطقة المتوسط، مشيرة إلى أن المشروع خلق 650 فرصة عمل، وحقق 900 ألف يورو في الصادرات والبيع.





وتابعت بكالي أن المؤتمر الختامي للمشروع يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة خلال فتره المشروع، وخاصة في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية من خلال التجمعات والسياسات المرتبطة بها والمراكز الإبداعية، فضلا عن عرض نتائج التقرير الصادر عن المشروع عن "سياسات تطوير التجمعات" في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وأفضل الممارسات الإقليمية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الاقتصادية والصناعات الثقافية والإبداعية وعمليات تطوير الإبداع في منطقه المتوسط.





وأوضحت أنه سيتم تقديم أفضل الأدوات والدروس المستفادة من إنشاء المراكز الإبداعية في الدول السبع المشاركة في المشروع، بجانب تفعيل آليات التشبيك الإقليمي وإقامة روابط بين شركاء المشروع من خلال تفعيل أنشطة التواصل ووضع خريطة طريق للتعاون بين البلدان السبعة من خلال المراكز الإبداعية والسياسات الإقليمية لتطوير التجمعات.





وجرى -على هامش المؤتمر- افتتاح معرض للإبداع لعرض منتجات التجمعات في الدول السبع المشاركة في المشروع، وذلك في قطاعات الجلود والديكور المنزلي من مصر، والفخار والخزف من تونس، والأثاث من فلسطين، والملابس من الأردن، والحلي والنحاس من الجزائر، والأثاث والحلي من لبنان، والديكور المنزلي من المغرب. وافتتح المعرض عدد من السفراء والجهات المانحة والوزارات والهيئات الأجنبية والمحلية بالإضافة إلى العديد من المصنعيين والمصممين.



