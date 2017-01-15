الصناعة تعلن عن شراكة صينية لانتاج طراز جديد من سيارات MG بمصر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الإطار الي ان اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مؤخراً بين شركة SAIC واحدى شركات السيارات المصرية من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG في مصر جاء نتيجة للمفاوضات التي تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة SAIC الصينية لصناعة وتطوير السيارات والمالكة للعلامة التجارية MGبرئاسة شن هونج رئيس مجلس ادارة الشركة الصينية، حضر اللقاء لطفى منصور و عادل خضر و انكوش ارورا ممثلى شركة المنصور للسيارات الي جانب المهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية.

ولفت الوزير الي حرص الوزارة علي رفع الاعباء الاضافية عن كاهل شركات التجميع ومنحها فرصاً مناسبة للاستثمار والانتاج في مصر وتمكينها من المنافسة محليا واقليميا وعالمياً، مشيرا الي ان الوزارة تعمل حالياً على دراسة خطة شاملة لتنمية صناعة السيارات وتوطينها بالسوق المصري لتصبح مصر احدي الدول المحورية المنتجة للسيارات باسواق منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا

ومن جانبه أشار شن هونح رئيس مجلس إدارة شركة SAIC الصينية الي حرص الشركة على التواجد بأسواق دول شمال افريقيا بإعتبارها أحد الأسواق المحورية في العالم، مشيراُ إلى أن الشركة أنتجت ما يقرب من 7 مليون سيارة وتسعى للتواجد وبقوة داخل السوق المصرى من خلال تجميع السيارة ماركة MG .

وأضاف أن السوق المصرى يمثل محوراً متميزا للنفاذ للأسواق الإفريقي، مشيراً ‘إلى حرص الشركة على تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.

واوضح هونج انه جاري العمل حالياً على اطلاق الطراز الجديد حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرا الي انه بموجب الاتفاق بين الشركتين المصرية والصينية تصبح شركة المنصور الموزع الحصري للعلامة الصينية MG بالسوق المصري.



