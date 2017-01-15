تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بموانىء بورسعيد

ذكرت هيئة موانىء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأحد تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتين حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن بين استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتين حاويات وغادرته سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من الميناء.



