تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بموانىء بورسعيد

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ذكرت هيئة موانىء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأحد تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتين حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن بين استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتين حاويات وغادرته سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.
وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من الميناء.
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