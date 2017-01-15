البورصة تغلق على تباين في اولى جلساتها بعد خفض الفائدة

انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاحد على تباين في اولى جلساته بد خفض الفائدة وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والصناديق الأجنبية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يتكون من اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.07 % ليغلق عند مستوى 14556.32 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.85 % لينهي التعاملات عند مستوى 541.56 نقطة وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 0.63 % مسجلا 1438.6 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 726.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت المليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 671 مليون جنيه.

وقالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق لا تزال متاثرة بضغط بيعي مؤسسي اجنبي للجلسة الخامسة على التوالي في اطار موجة بيع بهدف جني الارباح بالرغم من الدفع الشرائي من المؤسسات المصرية.

"نجح صانع السوق في اعادة اختبار مستوي 14500 نقطة من جديد قبل استكمال الصعود للمستهدفات المطلوبة.. اصبح مفتاح استمرار الصعود تخطي المستوي 14602 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 14555 نقطة"، وفقا للمنشاوي.

واضافت ان المؤشر يمضي قدما في القناة السعرية الكبري الاساسية والممتدة والتي مابين المستوي 12076 نقطة وبين المستوي 18450 نقطة علي المدي المتوسط وتدرج وقف الخسارة للمستثمر قصير الاجل الجديد الي تاكيد كسر المستوي 13500 نقطة.



