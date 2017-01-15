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وزير النفط: العراق سيخفض الإنتاج من أكتوبر

وزير النفط: العراق سيخفض الإنتاج من أكتوبر

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قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن العراق سيخفض إنتاج الخام من أكتوبر.

وقال في بيان يوم الأحد ”العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج.“

وأضاف البيان أن محادثات بغداد لتوحيد صادرات النفط مع إقليم كردستان شبه المستقل ”وصلت إلى مراحل متقدمة“.

وذكر انه يأمل أن تتوصل بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن صادرات النفط.

وقال الغضبان في بيان إن العراق سيبدأ خفض إنتاجه النفطي بموجب اتفاق المعروض الذي تقوده أوبك في غضون الأيام القادمة، ولا سيما في أكتوبر تشرين الأول، مستغلا بدء أعمال صيانة المصافي.


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