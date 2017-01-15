"الإسكان": تطوير شامل لمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ان الجهاز يقوم بتنفيذ أعمال تطوير شاملة لمنطقة الحصري بالمدينة وينفذ عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة.



وأضاف الجهاز - في بيان - ان أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الحصري شملت تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين، وكذلك تخصيص أماكن لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصميم لوحات إرشادية وتوضيحية للتعرف على اتجاهات السير، وربط الطرق الداخلية بالمنطقة بالمحور المركزي، لتخفيف الكثافات المرورية عن المنطقة، بالإضافة لتوسعة الطرق وخلق مناطق ترفيهية للمواطنين".



