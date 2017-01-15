تراجع صادرات الاثاث المصرية بنسبة 22% خلال النصف الاول من العام

تراجعت صادرات الأثاث، خلال الفترة (يناير - يوليو) من العام الحالي بنحو 22.6% لتسجل 158.1 مليون دولار مقابل 204.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للأثاث اليوم أن صادرات القطاع تراجعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 24% لتبلغ ما قيمته 19 مليون دولار مقارنة بنحو 25 مليون دولار خلال يوليو 2018.

وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال 7 شهور; بما قيمته 39 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 21 مليون دولار، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بما قيمته 18 مليون دولار، تلاها العراق بنحو 13 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الأثاث إلى الأردن بلغت نحو 10 ملايين دولار، تلاها السودان بنحو 9 ملايين دولار، فيما احتلت ليبيا المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث; بما قيمته 7 ملايين دولار، تلاها لبنان بنحو 5 ملايين دولار، تلاها الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 4 ملايين دولار، ثم اتحاد نيجيريا بنحو 3 ملايين دولار.

وبلغت صادرات الأثاث إلى إيطاليا نحو 3 ملايين دولار، تلاها المغرب بما قيمته مليوني دولار، وبلغت الصادرات لباقي دول العالم ما قيمته 22 مليون دولار.