انطلاق فعاليات الدورة الـ6 للجنة المصرية البيلاروسية بالعاصمة منسك

انطلقت صباح اليوم– الثلاثاء-أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى والتي تستمر لمدة يومين، حيث يترأس الجانب المصرى في اللجنة / أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب البيلاروسي / فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي.



وقال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى إن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين وبلورة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات ملموسة تدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء، مشيراً الي ان أعمال الدورة الحالية ستناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والتعليم والثقافة.

وأوضح عنتر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورات ايجابية خلال العامين الحالي والماضي تمثلت في الزيارات المتبادلة المكثفة على المستوي الرسمي وعلى مستوى رجال الاعمال بالاضافة إلى دراسة إقامة عدد من المشروعات المشتركة فضلاً عن زيادة عدد السائحين من بيلاروسيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار الى أهمية دعم وتعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات السياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتعاون العلمى والفنى بالاضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين للدخول إلى الأسواق الافريقية من خلال التصنيع المشترك في مصر والتصدير إلى الدول الافريقية والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية مع الدول الافريقية وكذا اتفاقيه الكوميسا.

ومن جانبه اشاد / فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي بالزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الي منسك في يونيو الماضي والتي كانت اول زيارة لرئيس مصري الي جمهورية بيلاروسيا.

واشار الي ان العلاقات بين البلدين تشهد حالياً زخماً كبيراً حيث زار ٢١٢ ألف سائح بيلاروسي مصر خلال هذا العام يمثلون ٣٠% من اجمالي السياحة البيلاروسية الخارجية، كما حقق التبادل التجاري بين البلدين نسبة زيادة بلغت ٣٦% خلال النصف الاول من عام ٢٠١٩ ليصل الي ٧٤ مليون دولار، لافتاً إلى ان هناك ١٢ مشروعاً استثمارياً مشتركاً يجري دراستها في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي وانه يتوقع الدخول الي الاسواق الافريقيه والكوميسا خلال عام ٢٠٢١ بمنتجات بيلاروسية سيتم انتاجها في مصر.

وقد شارك في فعاليات اللجنة السفير/ إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا والوزير مفوض تجاري/ ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات والزراعة.



