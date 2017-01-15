التمثيل التجاري: مفاوضات مع الصين للسماح بتصدير الرمان الطازج

أعلن جهاز التمثيل التجاري أن المكتب التجاري في بكين يتفاوض حاليا مع الجانب الصيني للسماح بدخول بنود جديدة من الحاصلات الزراعية وبخاصة الرمان الطازج وبما يعزز هيكل الصادرات السلعية في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها المكتب لزيادة الصادرات المصرية ،وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين .

وقال الجهاز - في بيان اليوم الخميس - إن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر فيما بين المكتب التجاري في بكين ووزارة الزراعة المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتنمية الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية المتنامية.

وفي سياق آخر، أوضح الجهاز أن المفاوضات التي أجراها مكتب التمثيل التجاري في بكين بقيادة الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحجر الزراعي والبيطري الصيني بوزارة الجمارك الصينية.

وبموجب هذه المذكرة، تسمح السلطات الصينية بنفاذ الإنتاج المصري من البلح الطازج إلى أسواقها ، وبذلك اتسعت منظومة الصادرات الزراعية المصرية لتشمل حاليا الموالح، وعنب المائدة، وعلف البنجر إلى جانب البلح الطازج.



