بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بفعل توقعات بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على عقد جولة محادثات على مستوى عال الشهر القادم، بينما هدأت بيانات اقتصادية قوية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 371.93 نقطة، أو 1.41 بالمئة، إلى 26727.40 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 38.22 نقطة، أو 1.30 بالمئة، ليغلق عند 2976.00 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 139.95 نقطة، أو 1.75 بالمئة، إلى 8116.83 نقطة.