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الإحصاء: 27% تراجعا في عدد حالات "البروتستو" خلال عام 2018

الإحصاء: 27% تراجعا في عدد حالات "البروتستو" خلال عام 2018

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حالات (البروتستو) التي دفعت قيمته 4791 حالة عام 2018 مقابل 6560 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 1769 حالة بنسبه 27%.

وأوضح الإحصاء - في النشرة السنوية لإحصاء حالات (البروتستو) وأحكام الإفلاس عام 2018 الصادر اليوم /الأربعاء/ - أن قيمة الدين لحالات (البروتستو) التي دفعت قيمته بلغت 53.5 مليون جنيه عام 2018 مقابل 56.9 مليون جنيه عام 2017 بإنخفاض قدره 3.4 مليون جنيه بنسبه 5.9% .

وأضاف أن عدد حالات (بروتستو) عدم الدفع 12500 حالة عام 2018، مقابل 1993 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 7435 حالة بنسبه 37.3% .

وبين أن قيمه الدين لحالات (بروتستو) عدم الدفع بلغت مليار جنيه عام 2018 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2017 بارتفاع قدره 0.3 مليار جنيه بنسبه 39.1%. وأشار إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته، حيث بلغ عددها 1188حالة بنسبه 24.8%، تليها محافظة المنوفيه بعدد 492حالة بنسبه 10.3% ثم محافظة الدقهلية حيث بلغ عددها 473 حالة بنسبه 9.9% من اجمالى عدد الحالات .

ولفت إلى أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغت قيمتها 17.7 مليون جنيه بنسبة 33%، تليها محافظة بني سويف، حيث بلغت قيمتها 4.6 مليون جنيه بنسبه 8.7%، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتها 3.6 مليون جنيه بنسبه 6.7 % من إجمالي قيمة الدين.

وجاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 2272حالة بنسبه 18.2%، تليها محافظة المنوفيه1052 حالة بنسبه 8.4 % ثم محافظة البحيرة، حيث بلغ عددها 1017حالة بنسبه 8.1% من إجمالي عدد الحالات.

واشار إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت فى المركز الأول من قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 565.9 مليون جنيه بنسبه 56.7%، تليها محافظة القاهرة حيث بلغت قيمتها 236.4 مليون جنيه بنسبه 23.7%، ثم محافظة الجيزة حيث بلغت قيمتها 61.4 مليون جنيه بنسبه 6.1% من إجمالي قيمة الدين.


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