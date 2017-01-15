محي الدين: الصين أكثر الدول إهتماما بالاستثمار في الصعيد

أكد الدكتور محمود محي الدين استاذ القانون التجاري ان الصين من اكثر الدول اهتماما بالاستثمار في الصعيد وأرجع ذلك الى الحوافز الاستثمارية التي اقرها قانون الاستثمار بالاضافة الى رخص الايدي العاملة وتوافرها كما ان قانون الاستثمارالجديد اعطى مميزات للاستثمار في كافة القطاعات الصناعية والزراعية لتنمية الصعيد للعمل على تقليل الهجرة الداخلية .

واوضح في مداخلة مع الاعلامي ايهاب اللاوندي لبرنامج - ملفات - ان هناك حوافز استثمارية كثيرة في الصعيد منها منح الاراضي للمستثمرين مجانا الا انه رأى أن بيروقراطية الجهاز التنفيذي جعلت خطواته ابطأ من خطوات القيادة التنفيذية .

وقال" الدولة بدأت في الاهتمام بالصعيد منذ 4 سنوات خاصة في منطقة المثلث الذهبي ولكن للأسف الشديد التطوير على الواقع مازال حبرا على ورق وأطالب بتفعيل دور هيئة نمية الصعيد التي مازالت وليدة ولايوجد اليات لها " .



