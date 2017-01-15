بروتوكول تعاون بين هيئتي "المواصفات والجودة" و"القومية لسلامة الغذاء"

وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برتوكول تعاون يستهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين في مجال القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية وذلك في إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عمل الجانبين، وقع الاتفاق الدكتور/ حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس/ أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.



وقال المهندس/ أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن هذا الاتفاق -والذي يستمر لمدة 3 أعوام- يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئتين بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية والارتقاء بسلامة وجودة المنتجات من خلال تعزيز التكامل بين القواعد الفنية والمواصفات القياسية لمنع حدوث أي تعارض في الاختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة في الجانبين، مشيراً إلى حرص الهيئة على المساهمة البناءة في الجهود الرامية إلى تحديث منظومة سلامة الغذاء لتتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية بما يتماشى مع نظرائها في الدول المتقدمة خاصةً في ظل خبرة الهيئة الطويلة في مجال إعداد المواصفات القياسية المصرية والدلائل الإرشادية وأكواد الممارسات وغيرها من الوثائق المرتبطة بسلامة الغذاء والتي يمكن توظيفها بالمنظومة الجديدة لسلامة الغذاء.

وأوضح عفيفي أن هيئة المواصفات والجودة تلتزم بموجب الاتفاق بإصدار المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بالرأي الفني للهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء فضلاً عن الالتزام أيضاً باتخاذ إجراءات تعديل المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية أو أي وثائق تصدرها الهيئة تخص الغذاء وفقاً لإجراءات التعديلات المتبعة بهيئة المواصفات والجودة وذلك في حالة تعارضها مع أية قواعد فنية ملزمة تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تجنباً لحدوث ثغرات تشريعية.

ومن جانبه أكد الدكتور/ حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرص الهيئة على تحقيق التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالغذاء بهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها في وضع منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء وبما يضمن حصول المستهلك المصرى على سلع غذائية صحية وآمنة، مشيراً الى انه بموجب هذا البروتوكول ستلتزم الهيئة وفقاً لدورها في أنشطة الرقابة على تداول الغذاء في المنشآت الغذائية بالتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية في جميع عمليات تداول الأغذية والتحقق من معايير الجودة الواردة بالمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية.



وأشار منصور إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم بوضع القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراعاة الحدود الواردة في القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية عند وضعها في المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بحيث تكون مرجعتيها الأساسية الحدود الواردة بالقواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، لافتاً إلى أنه يجوز للهيئة القومية لسلامة الغذاء تبني بعض المواصفات القياسية المصرية الغذائية وإصدارها كقواعد فنية ملزمة سواء بكامل نصها الأصلي أو بعد إجراء التعديلات التي تراها لازمة عليها مع الإشارة إلى هيئة المواصفات والجودة كمرجعية للمواصفة.







