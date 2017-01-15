عبور 53 سفينة بقناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 53 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.







وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة اليوم الثلاثاء عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات (أوكل يونايتد كينج دام) التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 221 ألف طن.





وأوضحت أن قافلة الجنوب ضمت 29 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية (ايفر جيستد) بحمولة بلغت 222 ألف طن.



