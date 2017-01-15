اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

عبور 53 سفينة بقناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن

عبور 53 سفينة بقناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن

تاريخ النشر

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 53 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن. 

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة اليوم الثلاثاء عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات (أوكل يونايتد كينج دام) التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 221 ألف طن.

 وأوضحت أن قافلة الجنوب ضمت 29 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية (ايفر جيستد) بحمولة بلغت 222 ألف طن.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content