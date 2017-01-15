البنك المركزى يطلق مبادرة لتدريب الكوادر المصرفية الأفريقية

أعلن البنك المركزي المصري، من خلال ذراعه التدريبية "المعهد المصرفي المصري" وبالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، عن إطلاق مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية والبنوك العاملة بمصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في المجال الاقتصادي.

وذكر البنك - في بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء - أن المبادرة تهدف إلى تدريب الكوادر الفنية بالبنوك على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.

وقالت مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية الدكتورة نجلاء نزهي إن المعهد المصرفي المصري يقوم - خلال الأسبوع الجاري - بتدريب 40 مصرفياً أفريقياً بمقره، كما سيتم عقد دورة لأربعين متدرباً آخرين خلال الأسبوع الثالث من يوليو.

وأكدت أنه يجرى العمل - الآن - على إطلاق دورات متتالية - بشكل دوري - لاستيعاب جميع الأشقاء الأفارقة المتقدمين، كما يتم الإعداد لإطلاق دورات باللغة ‏الفرنسية للدول الفرنكوفونية.



