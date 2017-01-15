التخطيط: 5.6% معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات الذي بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017 - 2018، كما بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018 - 2019.







جاء ذلك خلال منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الثلاثاء لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة حوالي 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.





ويتضمن معدل النمو التصاعدي المتحقق لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا في فلسفة وهيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلا من الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى9.9%، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.











