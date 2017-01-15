الهجرة تشارك في مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء

شاركت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء "بعنوان تحديات صناعة الدواء" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونخبة من رجال الفكر والاقتصاد والسياسة في مصر.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بمشاركة عدد من المستثمرين المصريين بالخارج في هذا المؤتمر، مؤكدة فخرها بدخول رجال الأعمال من المصريين بالخارج في قطاع تصنيع الدواء، فضلًا عن فخرها الدائم بمشاركتهم في خطط الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث لا تكتفي الوزارة بالعمل على التواصل معهم في الخارج، بل تحرص على إشراكهم في العديد من الفعاليات للاستفادة من خبراتهم.

الجدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات المهمة من بينها نظم تسعير الدواء في مصر، والتسجيل، والتصدير، والقدرة التنافسية، والجودة، ومعوقات تصنيع المواد الخام، وعلاقة الدواء بالتأمين الصحى الشامل الجديد، وقدرة تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية، والتجارب السريرية، والغش الدوائى، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تعد أحد ركائز الأمن القومي المصري، من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو ضمان توافر الدواء في السوق المصري بأعلى جودة وبأسعار في متناول المرضى، بالأضافة إلى زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليا وتصديرها للخارج.



