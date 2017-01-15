بالفيديو.. رئيس تنشيط السياحة: نسعى دائما لتحديث آليات التسويق لمصر

أكد أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، أن تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر، أصبحت أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي - في لقاء خاص مع موقع أخبار مصر "بوابة ماسبيرو" - أن الوزارة احتفلت اليوم بالشراكات الدولية والتي تعتبر المحور الثالث من محاولة الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن الوزارة خلال الفترة الماضية انتقت عدد من الشركاء والطرق الجديدة لتنشيط السياحة المصرية من انتاج المحتوى والشركات الاخبارية العالمية وشركات السياحة والسفر، كما تم التعاقد مع اكبر شركتين لمواقع الحجز الالكترونية لتحقيق الانتشار المطلوب في الاسواق السياحية.



