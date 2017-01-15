وصول 6 سفن حاويات وبضائع عامة لميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية وغادرته سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.







وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن 873 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية قدرها 47 ألفا و87 طنا من البضائع العامة منها 66 سيارة نقل محملة ب 3033 طن قمح , ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 50 ألفا و 982 طنا , بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40 ألفا و285 طنا .





وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3900 طن رمل و320 طن ملح , كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و617 طن ذرة و8007 أطنان حديد و1090 طن أرز و10 آلاف و490 طن خشب و244 طن محولات كهرباء .





وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 290 حاوية مكافئة وبلغت الحاويات الوارد 729 حاوية مكافئة, في حين بلغت حاويات الترانزيت 1789 حاوية مكافئة .



