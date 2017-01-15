أسعار الذهب ترتفع بفعل مخاوف الركود وضبابية التجارة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملون تطورات حرب التجارة الأمريكية الصينية ويرقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.

وفي الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1542.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1552.70 دولار للأوقية.

وقال نيكولاس فرابل، المدير العام في ايه.بي.سي بوليون، “الذهب يستمد القوة من الانطباع بأن المواقف التجارية تزداد تصلبا، وأن الصين من المرجح أن تصبح أقل مرونة بعد الطريقة التي غير بها الرئيس ترامب مواقفه وتصريحاته على مدار الأيام القليلة الماضية.”

وزادت الفضة 1.2 % في المعاملات الفورية إلى 18.56 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ابريل نيسان 2017.

وتقدم البلاتين 1.5 % إلى 913.86 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.1 % إلى 1485.71 دولار للأوقية.







