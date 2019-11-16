عقد بين قطاع الأعمال و"القابضة للغزل" وشركة صينية يوفر 5آلاف فرصة عمل

وقعت وزارة قطاع الأعمال, اليوم السبت, عقد إيجار طويل الأجل مع "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج" التابعة للوزارة, وشركة صينية بهدف التصدير, وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد المحققة منها وزيادة مستويات التشغيل وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار الخاص من أجل التصدير.

ويتمثل الاتفاق في تأجير مساحة حوالي 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية) في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح الشركة الصينية, وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد, لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير; بما سيوفر ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل.

وقع الاتفاق الدكتور أحمد مصطفى رئيس "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج", وهان شين رئيس الشركة الصينية, وذلك بحضور هان بينج الوزير المفوض بالسفارة الصينية في القاهرة, وهو ما يأتي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.