المبعوث التجاري البريطاني يزور مصر لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار

بدأ السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني زيارة إلى مصر ، على رأس وفد يضم ممثلي عددا من الشركات البريطانية الرائدة في مجال الرعاية الصحية ، وذلك للبحث عن فرص جديدة للاستثمار فى مصر.







وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم /الأحد / أن هذه الزيارة تعد العاشرة التى يقوم بها السير جيفري خلال أقل من ثلاث سنوات الى مصر، وتستهدف زيادة فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط بين البلدين.





وكشفت السفارة عن أنه من المتوقع أن يلتقي السير جيفري - خلال زيارته التي تستمر يومين - وزير المالية، الدكتور محمد معيط ، ووزير الإنتاج الحربي، اللواء الدكتور محمد العصار، ووزيرة البيئة، الدكتور ياسمين صلاح الدين.





كما تستهدف الزيارة استكمال النجاح الذي حققته زيارة وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية وليام فوكس ، لمصر ، خلال مايو الماضي، وستضع حجر الأساس لمزيد من التعاون في قطاعات الاقتصاد المصري، والذي تم تصميمه خصيصًا لزيادة خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.





ومن جانبه ، أكد السفير البريطاني لدى القاهرة ، السير جيفري آدامز - بمناسبة الزيارة- أن بريطانيا ملتزمة بدعم أجندة الإصلاح في مصر من خلال بناء شراكات في مجالات التعليم والصحة والمالية وتنمية القطاع الخاص، حيث تسهم هذه الشراكات فى تبادل المعارف والخبرات ، وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع المصريين ، وتساعدهم على بناء قدراتهم.





يذكر أن مصر وبريطانيا وقعتا خلال شهر يناير الماضى مذكرة تفاهم لزيادة التعاون بين البلدين في قطاع الصحة.





وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعارف والمهارات بين البلدين، بالإضافة إلى توفير التدريب للعاملين في القطاع الطبي في مصرإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية ستشجع العمل المشترك بين ممثلي البلدين لدعم إصلاح الرعاية الصحية في مصر.





وقد تلقى أكثر من 30 طبيبًا مصريًا - منذ توقيع مذكرة التفاهم - التدريب في بريطانيا ، حيث يستهدف تدريب مائة طبيبٍ مصريٍ قبل نهاية العام الجاري.



