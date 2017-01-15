الإحصاء: 93.9 مليون دولار صادرات مصر لدول حوض النيل خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر إلى دول حوض النيل ارتفعت إلى حدود 93.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2019، مقابل 90.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قاربت الـ3 ملايين دولار خلال عام.

ولفت الإحصاء، إلى أن السودان جاءت في صدارة دول حوض النيل الأعلى استيرادًا للسلع المصرية، والتي سجلت ارتفاعًا إلى 32.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2019 مقابل 28.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018.

وفي مرتبة لاحقة، حلت كينيا حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 30.7 مليون دولار خلال مايو 2019 مقابل 28.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات لإرتيريا من 8.9 مليون دولار لـ 9.8 مليون دولار.

بينما تراجعت الصادرات المصرية إلي إثيوبيا من 13.1 مليون دولار خلال مايو 2018 إلى 11.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019، كذلك تراجعت الصادرات لباقي دول حوض النيل من 11.4 مليون دولار لـ 9.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



