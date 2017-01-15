"نيكي" ينخفض بعد مكاسب على مدى 3 جلسات بسبب مخاوف التجارة

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء ليوقف اتجاها صعوديا استمر على مدى ثلاثة أيام مع تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي نتيجة الموقف المتشدد الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات بشأن المفاوضات التجارية مع الصين.







وانخفض المؤشر نيكي 0.4 % ليغلق عند 21129.72 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % ليصل إلى 1554.22 نقطة وفاقت الاسهم الخاسرة تلك الرابحة وبلغت 1329 سهما مقابل صعود 717 سهما.





وبدأ تعافي السوق في الجلسات القليلة الفائتة من أقل مستوياته في عدة أشهر التي لامسها في وقت سابق من يونيو في التلاشي، ويرجع بذلك بصفة أساسية إلي مخاوف بشأن تأثير حرب تجارية أمريكية صينية طويلة.



