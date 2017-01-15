ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال ال 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و13 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12 ألفا و93 طن يوريا، وألفا و400 طن رمل و 8 آلاف و164 طن فوسفات و190 طن نترات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21 ألفا و779 طن ذرة و24 ألفا و492 طن قمح و 15 ألفا و148 طن حديد و3 آلاف و875 طن سكر و4 آلاف و170 طن أرز و3 آلاف و481 طن كلوريد ايثلين.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 816 حاوية مكافئة، وبلغت عدد الحاويات الواردة 90 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت ألفا و14 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72 ألفا و133 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45 ألفا و650 طنا، وقد غادر الميناء قطار واحد بحمولة إجمالية قدرها ألفا و316 طن قمح، في حين غادر ألف و59 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 59 ألفا و130 طن من البضائع العامة منها 67 سيارة نقل محملة بألفين و956 طن قمح.



