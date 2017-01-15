جلوبال تيليكوم تسدد 82.3 مليون دولار من اتفاق إنهاء النزاع الضريبي

أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام شركة جلوبال تيليكوم بسداد الدفعة الثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي ، وذلك وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه في شهر يونيو الماضي مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها التابعة ومصلحــــة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية الخاصة بها وبشركاتها التابعة للخزانة العامــــة حتى 31 ديسمبر 2018 والتي تبلغ 136 مليون دولار ، موضحا أن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمن سداد المبلغ على دفعتين الاولي بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تم دفعها مع توقيع الاتفاق ، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي والتي تم سدادها اليوم .

وقال " حسين " أن هذا الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية على سرعة انهاء اي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب بشكل ودى من اجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وتحفيزا للاستثمار ، مضيفا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أكد على ضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا ، لإرسال رسالة لمجتمع الاعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل اية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ووجه " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشكر لقيادات وأعضاء وزارة المالية المشاركين في هذا الاتفاق على ما بذلوه من جهود حثيثة ومساهمات فعالة لإتمام نجاح هذا الاتفاق ، هذا بالإضافة لتوجيه الشكر لكافة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية على جهودهم الدءوبة والمتواصلة لدراسة وإنهاء النزاعات الضريبية الخاصة بملفات شركة جلوبال تيليكوم وشركاتها التابعة بالسرعة والكفاءة المنشودة.



