ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة وغادرته 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة ،ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.







وذكرت هيئة ميناء دمياط ،في بيان لها اليوم السبت ،أن قطارين بحمولة إجمالية 2532 طن قمح و95 سيارة نقل محملة ب` 4985 طن قمح غادرت الميناء ،ليصل بذلك رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 117 ألفا و951 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44 ألفا و112 طنا.





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12127 طن فوسفات ،و31792 طن ملح ،و3550 طن رمل ،و 9774 طن يوريا.







