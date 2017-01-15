استقرار أسعار العملات..والدولار يسجل 16.54 جنيها

استقرت أسعار العملات اليوم السبت طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وبلغ سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم حسب البنك المركزى المصرى 16.42 جنيه للشراء 16.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، بلغ 18.12 للشراء، 18.34 جنيه للبيع.



كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، و20.44 جنيه للبيع .



وعلى صعيد العملات العربية سجل صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.37 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.13 جنيه للشراء، 54.48 جنيه للبيع.



