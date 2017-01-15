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بدء الاكتتاب على اسهم ارامكو وسط امال سعودية بجنى بمليارات الدولارات

بدء الاكتتاب على اسهم ارامكو وسط امال سعودية بجنى بمليارات الدولارات

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بدأت فترة الاكتتاب العام في أرامكو الأحد، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 lمن نوفمبر الحالي.

وستحدّد الشركة التي تضخ نحو 10 بالمئة من النفط العالمي يوميا، في الخامس ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.
   
وتأمل السعودية أن تجني مليارات الدولارات لقاء بيع نسبة ضئيلة من أسهم أرامكو في السوق المحلية، في وقت تعد المملكة اقتصادها لما بعد النفط.

وتم الاعلان ان قيمة الشركة بين 1,6 و1,71 تريليون دولار وهو أقل من عتبة تريليوني دولار التي كان يسعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


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