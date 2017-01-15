الصناعات تبحث الاستفادة من مبادرة "المركزى" لتمويل المشروعات الصغيرة

أوضح اتحاد الصناعات المصرية أنه يبحث الشروط اللازم توافرها في الشركات الصناعية المتقدمة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة من 5% إلى 7% لتعظيم الاستفادة من المبادرة.

وأشار اتحاد الصناعات -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أنه سيدعو قيادات القطاع المصرفي إلى لقاء مع قيادات الاتحاد والغرف الصناعية لفتح حوار مباشر فى هذا الشأن في ضوء ما تم تطبيقه بالمرحلة الماضية منذ إطلاق المبادرة.



