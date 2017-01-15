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الصناعات تبحث الاستفادة من مبادرة "المركزى" لتمويل المشروعات الصغيرة

الصناعات تبحث الاستفادة من مبادرة "المركزى" لتمويل المشروعات الصغيرة

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أوضح اتحاد الصناعات المصرية أنه يبحث الشروط اللازم توافرها في الشركات الصناعية المتقدمة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة من 5% إلى 7% لتعظيم الاستفادة من المبادرة.

وأشار اتحاد الصناعات -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أنه سيدعو قيادات القطاع المصرفي إلى لقاء مع قيادات الاتحاد والغرف الصناعية لفتح حوار مباشر فى هذا الشأن في ضوء ما تم تطبيقه بالمرحلة الماضية منذ إطلاق المبادرة.


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