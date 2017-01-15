الذهب يرتفع عالميًا بفعل مخاوف الإنفلونزا الصينية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، حيث أجج انتشار فيروس جديد في الصين المخاوف من وباء أوسع نطاقا، مما أوقد شرارة نوبة مفاجئة من تفادي الخاطرة وعمليات بيع في الأسهم الآسيوية.



ولامس السعر الفوري للذهب ذروته منذ الثامن من يناير عند 1568.35 دولار، كان السعر مرتفعا 0.3 % إلى 1565.63 دولار للأوقية "الأونصة".

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1566.20 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع انتشار الفيروس التاجي الجديد في مزيد من المدن الصينية، وتصاعد بواعث القلق من أن يتسع نطاق انتشاره بدرجة أكبر خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.



