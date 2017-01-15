مدبولى: حجم ما تحقق من مشروعات مع "سيمنز" يُعد تاريخيًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدير مصر للتعاون البنّاء الذي تم على مدار الأعوام الماضية مع شركة (سيمنز) الألمانية، مشيرًا إلى أن حجم ما تحقق من مشروعات في توقيت قصير يُعد تاريخيًا ولم يحدث من قبل.



وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لاستمرار قوة الدفع في علاقات الشراكة مع (سيمنز) لتشمل مجالات ومشروعات جديدة في قطاعات توليها مصر الأولوية مثل النقل والطاقة المتجددة وبرامج التحديث التكنولوجي للصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء مع كيدريك نايك عضو مجلس إدارة (سيمنز)، وعدد من مسئولي الشركة؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير المصري بألمانيا.

وبدورهم، أكد مسئولو شركة (سيمنز) الألمانية تطلعهم لتعزير التعاون مع مصر في كل المجالات التي تم ذكرها، مشيرين إلى ما تتميز به جرارات السكك الحديدية التي تنتجها الشركة، من حيث كفاءة استهلاك الوقود، وغيرها من الأمور الفنية الأخرى، بالإضافة إلى استعداد الشركة للقيام بالتصنيع المحلي لتلك الجرارات في مصر خلال فترة 60 شهرًا.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون بين مصر وشركة (سيمنز) في مجال النقل، حيث أشار المهندس كامل الوزير وزير النقل، إلى أن أولويات التعاون مع الشركة تتمثل في استكمال الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة في كهربة الإشارات، وتحديث وتطوير بعض خطوط السكك الحديدية ذات الأهمية لنقل الركاب والبضائع، مثل خط المناشي - 6 أكتوبر، ودمياط - المنصورة، بالإضافة إلى القطار السريع على بعض خطوط السكك الحديدية الجديدة.



كما طلب وزير النقل قيام شركة (سيمنز) بتقديم عروض جديدة لتوفير جرارات لقطارات السكك الحديدية، متضمنة تخفيضات سعرية عما تم تقديمه من قبل.

وتعقيبًا على ذلك، أشاد رئيس الوزراء باستعداد (سيمنز) للتصنيع المحلي لجرارات السكك الحديدية، لكنه طلب تقليص الفترة اللازمة لعملية التصنيع إلى الحد الأدنى الممكن؛ نظرًا لحاجة مصر لتسريع عملية استبدال الجرارات القديمة، في إطار خطة تطوير وتأهيل ورفع كفاءة منظومة السكك الحديدية، كما وجه بقيام وزارة النقل باستكمال المباحثات الفنية مع الشركة حول توريد عدد من الجرارات، بالتوازي مع العمل على تفعيل مشروع التصنيع المحلي لتلك الجرارات في مصر.



