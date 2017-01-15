رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: الاقتصاد المصري في تنام مطرد

قال رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية ماريو اوفن إن الاقتصاد المصري في تنام مطرد، مشيدا بالخطوات السريعة للإصلاح الاقتصادي التي تخطيها مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الاحتفالية التي أoقيمت بالسفارة المصرية ببرلين, لتوديع السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا, بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأضاف اوفن - في تصريحات خاصه لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هناك تعاونا اقتصاديا كبيرا بين مصر وبلاده، مستطردا " التعاون المصري الألماني في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة أمر هام جدا.. والاقتصاد الألماني يعتمد إلى حد كبير على الصناعات المتوسطة".



