تراجع جديد للدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا جديدا اليوم الاثنين بعد الهدوء الذي شهده أمس أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه و10 قروش منذ بداية العام الحالي.







وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.





وفي البنك العربي الأفريقي تراجع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع, كما تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بمقدار 3 قروش ليسجل 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي اليوناني, تراجع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع.







