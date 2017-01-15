ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.







وذكر المركز الإعلامي لميناء دمياط - في بيان له اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما شهد الميناء مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2674 طنا، و938 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51 ألفا و579 طن بضائع عامة منها 123 سيارة نقل محملة بـ 6214 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99 ألفا و996 طن ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40 ألفا و112 طنا.





وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شمل 5 آلاف و460 طن فوسفات و13 ألفا و110 طن يوريا و1100 طن رمل و916 طن ألواح جبس و500 طن علف بنجر، فيما بلغ صادر الحاويات 931 حاوية مكافئة والواردات 181 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 494 حاوية مكافئة. وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة شمل ألف طن قمح و6 آلاف و403 أطنان من الحديد و806 أطنان خشب و4 آلاف و786 طن خردة و3 آلاف و376 طن أرز و9 آلاف و221 طن ذرة و7 آلاف و200 طن نواتج.



