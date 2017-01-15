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تداول 333 شاحنة بضائع و467 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 333 شاحنة بضائع و467 سيارة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 333 شاحنة بضائع و467 سيارة اليوم/ الأربعاء؛ حيث شملت حركة الواردات 115 شاحنة و420 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 218 شاحنة بضائع و47 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون اكسبريس) وغادرته 4 سفن وهي (أمانة - القاهرة - الحرية 2 - النوى اكسبريس).

واستقبل ميناء نويبع السفينة (سينا)، بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة (Midling).


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