"بنك ناصر" يقدم برنامج تمويل لسداد المصروفات المدرسية

صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب إن البنك مستمر في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية إيمانا من البنك بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور في أعباء المصروفات الدراسية.

وأضاف فاروق - في تصريح له اليوم الأحد - أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاثة أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه .. مشيرا إلى أن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة.

وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم والعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في المدارس الخاصة.

وأشار فاروق إلى أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل وصورة الرقم القومي (ساري) بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر بالإضافة إلى مفردات المرتب.

وبالنسبة لورثة المعاشات يضاف إلى المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات ويضاف إليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين وكذلك ما يفيد مدة الخدمة على أن لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة ويضاف إليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر ومستخرج حديث من السجل التجاري.