انخفاض معظم بورصات الخليج

انخفضت معظم البورصات الخليجية اليوم الأحد متأثرة بالأسهم المالية، بينما سجلت سوق دبي أداء دون نظيراتها في المنطقة.



وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.7 بالمئة، مع هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 2.9 بالمئة.

ومن المتوقع تراجع أسعار المنازل في دبي تراجعا حادا في العامين الحالي والقادم مع انكشاف الآفاق الضعيفة بالفعل على مزيد من المخاطر الناجمة عن تباطؤ في الاقتصاد وتخمة في معروض الوحدات السكنية.

وانكمشت أسعار العقارات في دبي بين 25 و35 بالمئة منذ ذروة منتصف 2014.

وفي السعودية، غير مؤشر البورصة اتجاهه ليغلق مستقرا تقريبا، مع عودة الأسهم المالية أيضا إلى التراجع.

ووصلت مكاسب السوق خلال 2019 إلى 20 بالمئة في مايو، لتتفوق في أدائها على أداء معظم أسواق المنطقة قبل إدراج أسهم سعودية على مؤشر إم.إس.سي.آي الذي جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب، الذين تجاوزت مشترياتهم من الأسهم مبيعاتهم منها في جميع أشهر العام الحالي.

غير أن المؤشر قلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 2.9 بالمئة، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والعوامل الجيوسياسية في المنطقة.

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر السوق 0.2 بالمئة بسبب تراجع اسهم بنوك.



