رئيس البنك الإفريقي للتنمية: يتعين على دول القارة التصدي للبطالة

دعا رئيس البنك الإفريقي للتنمية اكينومي اديسينا دول القارة إلى ضرورة التصدي لظاهرة البطالة التي باتت تتفشى على نحو مثير للقلق على مستوى إفريقيا بوجه عام.

وقال رئيس البنك الإفريقي، في لقاء مع وسائل الإعلام في ساحل العاج، إنه: قد حان الوقت لإفريقيا أن تشق طريقها نحو تحقيق المزيد من الاستقلالية واستثمار طاقات الشباب فيها.. 60 % من شباب إفريقيا بلا عمل فى الوقت الحالي ولذا يتعين على مسئولي الحكومات التصدي للبطالة.

وناشد الدول الإفريقية بزيادة إنتاجها من السلع والخدمات وإنشاء أنظمة الدفع الإلكترونية إذا ما رغبت في الانتفاع بمبادرة اقتصادية جديدة؛ ما سيزيد من قدرات الإنتاج الصناعي لديها ومن ثم يضمن تحقيق التكامل السريع في الأسوق المالية.

أما عن قطاع الرعي الذى يعد أحد القطاعات البالغة الأهمية لعدد كبير من الدول الإفريقية، اعتبر اديسانيا أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يمثل مصدرا مهما للدخل لكثير من هذه الدول.



