"البترول": دعم صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الغاز

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلي وتصدير الفائض.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع أعضاء مجلس إدارة شركة "ميثانكس" العالمية برئاسة جون فلورن الرئيس التنفيذي للشركة ومحمد شندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر، بحضور جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

ويعد مشروع "ميثانكس" أول مشروع مصري كندي لإنتاج مادة الميثانول التي تمثل المادة الخام الرئيسية للعديد من صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة وتدخل في صناعات المذيبات والمستلزمات الطبية والبلاستيك والدهانات، كما يعد أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي المصري.

وأكدت الوزارة أن تحول مصر لمركز إقليمي يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها، وفي ظل وجود سوق مصري كبير ومتسع وكموقع جغرافي متميز لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى العديد من مناطق ودول العالم.

وتبلغ طاقة المشروع 1.3 مليون طن سنويا يتم تصديره من المصنع بدمياط أو بيعه في السوق المحلي.



