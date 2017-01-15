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الذهب ينخفض مع صعود الدولار والأنظار على محادثات التجارة

الذهب ينخفض مع صعود الدولار والأنظار على محادثات التجارة

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1 % في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1406.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان، في ظل آمال بتحقيق تقدم هناك في حل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 15.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 811.13 دولار للأوقية.


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