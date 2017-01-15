قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان يوم الأربعاء إن تركيا قد تفقد تجارة مع بريطانيا تصل إلى ثلاثة مليارات دولار إذا انفصلت الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، مضيفة أن شركات تركية عديدة تنقصها المعلومات عن تداعيات مثل هذا الاحتمال.

وقالت بكجان، متحدثة خلال منتدى أعمال تركي بريطاني، إن الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في قطاعات من بينها الصلب والسيارات والمنسوجات.

وتابعت خلال المنتدى المنعقد في إسطنبول "نتوقع أن تكون القطاعات الأكثر تأثرًا هي السيارات، بخسارة في حجم التجارة تصل إلى 1.2 مليار دولار، والمنسوجات بنحو 1.3 مليار دولار، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بحوالي 500 مليون دولار".

وأضافت "للأسف، رغم أننا والجانب البريطاني نرغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة، فإننا لا نستطيع ذلك نظرًا لالتزاماتنا الدولية مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت إن وزارتها ستبدأ جولة في أنحاء البلاد لتوعية الشركات بالآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.