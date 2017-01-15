استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الثلاثاء/، في البنوك المصرية. وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 - 19.68" جنيه للشراء، و"19.69 - 19.71" جنيه للبيع. وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.71 جنيه في البنك العربي الإفريقي والتجاري الدولي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ملحوظا ما بين 20 - 22 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 19.28 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 19.30 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 19.28 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع . كما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 30 - 22 قرشا للشراء والبيع، في البنوك المصرية حيث سجل في البنك الأهلي وبنك مصر 22.24 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الإسترليني 22.26 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 22.24 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى 22.21 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع . وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.34 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع .