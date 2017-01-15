استقرار نسبي للجنيه أمام الدولار في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا خلال التعاملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وسجل الدولار نحو 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وتراجع الدولار أكثر من جنيه و35 قرشا منذ بداية العام الحالي.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبيه "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.



