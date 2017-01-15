الولايات المتحدة وبولندا يوقعان اتفاقا للتعاون بشأن تقنية الجيل الخامس





وقعت الولايات المتحدة وبولندا اتفاقا للتعاون بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات (جي 5)، ويقر اتفاق التعاون المبادئ المتعلقة بتأمين الجيل الجديد من شبكات المحمول.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس ان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي قد وقع الصفقة مع نائب الرئيس مايك بينس ، لبقاء الرئيس ترامب في الولايات المتحدة بسبب إعصار دوريان.

وتأتي الاتفاقية في خضم معركة عالمية بين شركات الاتصالات الأمريكية و شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي حول أمن الشبكات.

ويصادق اتفاق التعاون على مبادئ تأمين شبكة الجيل القادم للهاتف المحمول.

وذكر بالاتفاقية "إن حماية شبكات اتصالات الجيل التالي من التعطيل أو التلاعب وضمان الخصوصية والحريات الفردية لمواطني الولايات المتحدة وبولندا ودول أخرى أمر في غاية الأهمية" ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب ما ورد قال بنس إن الاتفاق "سيشكل مثالًا حيويًا لبقية أوروبا".

وتسعي الولايات المتحدة لابعاد هواوي من اتفاقيات 5G مع الحلفاء الأوروبيين، وكانت وزارة التجارة الامريكية قد أضافت العملاق التكنولوجي إلى قائمة الكيانات الخاصة به في وقت سابق من هذا العام، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي التي تحظر التعامل مع الشركات الأمريكية.

وقال موراويكي الأسبوع الماضي إنه تم اتخاذ خطوات من شأنها أن تجعل شركة الاتصالات السويدية إريكسون تستثمر في تطوير 5 جي في بولندا.