هدوء نسبي للدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم

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ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.
وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.50 جنيه للشراء ، 16.60جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.50 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع .
وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 جنيه للشراء، 16.60جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية ، استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 للشراء ، 16.60جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 جنيه للشراء ، 16.60 جنيه للبيع .
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، تراجع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 16.53 جنيه للشراء ، 16.62 جنيه للبيع .
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