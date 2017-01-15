تداول 31 الف طن المونيوم و200 شاحنة بضائع بموانى البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (20) سفينة وتم تداول 31 الف طن المونيوم و(200) شاحنة بضائع و(57) سيارة حيث شملت حركة الواردات 31 الف طن المونيوم و(124) شاحنة و(51) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (76) شاحنة بضائع و(6) سيارة .





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينة Dahlia Harmony وغادرت السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا .



