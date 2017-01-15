مؤشرات البورصة تتبادل الادوار وسط شراء مؤسسي انتقائي

تبادلت مؤشرات البورصة المصرية الأدوار لدى إغلاق تعاملات الاثنين ليعكس المؤشر الرئيسي اتجاهه المبكر ويسجل ارتفاعات طفيفة فيما تحول المؤشر السبعيني للخسارة مبددا مكاسبه المبكرة، في ظل عمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة بنحو 0.22 % مسجلا14,241.21 نقطة.





في المقابل، تراجع مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.1 % مسجلا 606.03 نقطة.





وهبط مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا صعودا بنحو 0.04 % مسجلا 1,549.15 نقطة.





وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليصل إلى 760.3 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.2مليار جنيه.



