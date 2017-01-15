الاتحاد من أجل المتوسط: مصر أطلقت برنامجا استثماريا هائلا

قال السفير رشيد معنينو، نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط لشئون التنمية والتوظيف، أن مصر أطلقت برنامجا استثماريا هائلا والأرقام تثبت النمو الكبير الذي تحقق بالفعل.







وأكد رشيد معنينو، في تصريحات من مقر الاتحاد ببرشلونة، أن مصر دولة محورية في المتوسط كما أن عدد سكانها الذي يقدر بنحو 100 مليون نسمة يجعل شعبها من أهم شعوب المنطقة.





وأوضح أن الدور الهام الذي تلعبه مصر في المنطقة ونجاح برنامجها الاقتصادي ، أهلها لاستضافة النسخة الأولى لمنتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط والذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، مذكرا بأنه قد تم الاتفاق على تنظيم هذا المنتدى خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط والذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر مارس من العام الماضي، واقترحت مصر استضافته وقد لاقى الاقتراح ترحيب الجميع.





وكشف نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أن الأطراف الفاعلة في القطاعين الحكومي والخاص سيلتقون في منتدى القاهرة لإعداد بعض البرامج الاقتصادية ومن بينها اتفاق حول التجارة، فضلا عن بحث كيفية تذليل العقبات التي تعيق حرية التجارة بين الدول الأعضاء سواء كانت بسبب الحواجز الجمركية أو التعريفة، أو الضوابط المتعلقة بمعايير الصحة النباتية.





ولفت إلى أن المنتدى سيناقش "اتفاقية أغادير"، وهي اتفاقية تجارية عربية (مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان) هدفها تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة وإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط.



